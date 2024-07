India Train Accident: सैकड़ों की मौत, जानिए भारत की 10 सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाएं

Highlights साल 2016 में 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने से कम से कम 146 लोगों की मौत हो गई 2002 में कलकत्ता से नई दिल्ली जा रही लग्जरी राजधानी एक्सप्रेस उफनती धाबी नदी में गिर गई, जिसमें कम से कम 120 लोग मारे गए। 1999 में 2 अगस्त को पश्चिम बंगाल के गैसल में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में 285 लोग मारे गए और 312 घायल हो गए

India Train Accident:उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हुई। खबरों के अनुसार, अब तक दो लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। यूपी के सीएम ने इस हादसे पर एक्स पर पोस्ट किया।

RT if you want Railway minister #AshwiniVaishnaw must resign..#TrainAccident#Gonda#डिब्रूगढ़_एक्सप्रेस

