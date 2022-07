कल मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल होगा पूरा, उनके बाद भाजपा के पास नहीं रहेगा एक भी मुस्लिम सांसद, मोदी कैबिनेट से आज दिया इस्तीफा

Highlights पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है संसद में भाजपा की कुल 395 की संख्या में अब कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है बीते 30 जून को एमजे अकबर का और 4 जुलाई को सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल खत्म हुआ था

दिल्ली: पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 6 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, वहीं 7 जुलाई को उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था।

इस तरह से संसद में भाजपा की कुल 395 की संख्या में अब कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। इससे पहले बीते 30 जून को एमजे अकबर और 4 जुलाई को सैयद जफर इस्लाम ने राज्यसभा का कार्यकाल पूरा करके सदन से विदाई ले ली थी।

वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो केंद्र में सत्तापक्ष की शीर्ष पार्टी भाजपा ने साल 2019 के चुनाव में कुल 303 सीटें जीती थीं, लेकिन यूपी लोकसभा के उपचुनाव 2022 में रामपुर और आजमगढ़ की सीटों पर भाजपा ने परचम लहराकर लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 305 कर ली।

With Rajya Sabha term of Mukhtar Abbas Naqvi ending on Thursday, BJP will have no Muslim MP among its 395 Members of Parliament