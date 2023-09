उदयनिधि स्टालिन को हिंदू संत की धमकी की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार पर तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज की FIR, मचा बवाल

Highlights तमिलनाडु पुलिस ने यूपी के पत्रकार पीयूष राय के खिलाफ हेड स्पीच का मामला दर्ज किया है। पीयूष राय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें संत परमहंस आचार्य उदयनिधि स्टालिन का प्रतिकात्म सिर काट रहे हैं।

अयोध्या: तमिलनाडु पुलिस ने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी पर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वाले को इनाम देने की अयोध्या के संत परमहंस आचार्य की घोषणा की रिपोर्टिंग करने के लिए एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार पीयूष राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पत्रकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की कार्रवाई की पूरे इंटरनेट पर आलोचना हो रही है।

पीयूष राय ने संत परमहंस आचार्य का वीडियो साझा किया जिसमें संत को तलवार का उपयोग करके प्रतीकात्मक सिर काटते हुए देखा जा सकता है। साथ ही साधु को डीएमके नेता का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा करते हुए भी देखा जा सकता है।

पीयूष राय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा किया और कहा, "यूपी के अयोध्या में, संत परमहंस आचार्य ने तलवार का उपयोग करके एक प्रतीकात्मक "सिर काटने" का आयोजन किया और "सनातन धर्म" पर टिप्पणी के लिए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का पोस्टर जलाया। आचार्य ने भी स्टालिन के सिर पर करीब 10 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है।

पीयूष राय के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने हेट स्पीच का मामला दर्ज किया है। पत्रकार के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर नेटिजन्स सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वे पत्रकार के समर्थन में उतर रहे हैं।

Piyush Rai @Benarasiyaa is a journalist with @TheQuint. He was doing his job by tweeting the video of the seer, just like many other news outlets did. It is a mistake to include him in the FIR. Pls take corrective action. @mkstalin@tnpoliceoffl@Mdu_CityPolicehttps://t.co/f0E9CIBAc7pic.twitter.com/kaRv5wG6UG