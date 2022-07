'बी केयरफुल मोइत्रा': देवी काली विवाद के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र पर साधा निशाना

Highlights केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए मोइत्रा ने ट्वीट किया। मोइत्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल में टीएमसी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की लोकसभा सांसद संसद में अपने उग्र भाषणों और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने से सुर्खियां बटोर रही हैं। मोइत्रा के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि उन्हें "एक व्यक्ति के रूप में देवी काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है।"

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए मोइत्रा ने ट्वीट किया। 'बी केयरफुल मोइत्रा' की टैगलाइन के साथ उन्होंने लिखा, "विश्वविद्यालयों ने सबसे पहले जाना फिर पत्रिकाओं की बारी थी। किसान फिर कार्यकर्ता और अब हमारा देश जल रहा है।" देवी काली पर मोइत्रा की टिप्पणी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल में टीएमसी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने मोइत्रा की टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है और इसकी निंदा की है। दिलचस्प बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर एआईटीसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया। हालांकि, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को फॉलो करना जारी रखा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा कि पार्टी ने टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है और मोइत्रा से स्पष्टीकरण मांगे जाने की संभावना है। नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए, तृणमूल नेता ने कहा कि मोइत्रा को भविष्य में इस तरह की टिप्पणी करने से सावधान किए जाने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब टीएमसी ने मोइत्रा की टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है तब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि वह सांसद पर "हमले से स्तब्ध" थे।

