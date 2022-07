काली विवाद: टीएमसी ने किया किनारा, महुआ मोइत्रा ने पार्टी को ट्विटर पर किया अनफॉलो, जानिए सबकुछ

Highlights हर व्यक्ति को अपने तरीके से देवी-देवताओं की पूजा करने का हक है भाजपा ने बयान को लेकर कड़ा प्रहार किया देवी काली मांस भक्षण करने वाली एवं मदिरा स्वीकार करने वाली देवी हैं

कोलकाता: डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पोस्टर को लेकर कई नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। टीमएसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पोस्टर के सामने आने के बाद कहा था कि मां काली उनके लिए मांस खाने वाली, शराब पीने वाली देवी हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने मोइत्रा के बयान से दूरी बनाते हुए उसकी निंदा की। पार्टी ने ट्वीट किया, ‘महुआ मोइत्रा द्वारा देवी काली पर की गयी टिप्पणी एवं व्यक्त किये गये विचार उन्होंने निजी तौर पर दिये हैं और पार्टी उसपर किसी भी तरीके से मुहर नहीं लगाती है। तृणमूल कांग्रेस ऐसी टिप्पणी की कड़ी निंदा करती है।’ अब महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर टीएमसी को अनफॉलो कर दिया है।

The comments made by @MahuaMoitra at the #IndiaTodayConclaveEast2022 and her views expressed on Goddess Kali have been made in her personal capacity and are NOT ENDORSED BY THE PARTY in ANY MANNER OR FORM.



All India Trinamool Congress strongly condemns such comments.