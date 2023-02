पीएम मोदी को लेकर टीएमसी सांसद ने कहे आपत्तिजनक शब्द, पूछा- क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर को भूलने की बीमारी है?

Highlights टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे है। यही नहीं उन्होंने अपने ट्वीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा है। सांसद जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री के बयानों को लेकर उनसे सवाल भी पूछा है कि क्या उन्हें भूलने की बीमारी है।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व नौकरशाह जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा है और साथ ही पीएम मोदी को "असुर" भी कहा है। दरअसल, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में यह कहा था कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार ने उनके पिता के साथ सही सलूक नहीं किया था।

यही नहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके पिता को रक्षा उत्पादन सचिव के पद से हटाने का भी आरोप लगाया है। इस पर जवाहर सरकार ने ट्वीट कर विदेश मंत्री से सवाल किया है और अपनी बात में विदेश मंत्री के पिता का भी जिक्र किया है।

ऐसे में विदेश मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को लेकर टीएमसी नेता जवाहर सरकार ने एस जयशंकर से कुछ सवाल किए है। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने अपने ट्वीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के पिता के. सुब्रमण्यम द्वारा गुजरात दंगे को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्रा किया है और कहा है कि 'के. सुब्रमण्यम ने कहा था कि गुजरात में धर्म की हत्या हुई। जो लोग मासूम लोगों की रक्षा नहीं कर सके वह अधर्म के दोषी हैं। राम गुजरात के असुर शासकों के खिलाफ अपने धनुष बाण का इस्तेमाल करेंगे।'

S Jaishankar’s father, K Subramanyam said “Dharma was killed in Gujarat (2002 Riots).

Those who failed to protect innocent citizens are guilty of adharma.

Rama…would have used his bow against the ‘Asura’ rulers of Gujarat.”

Shame on son —serving Asura! https://t.co/rb5gkcerYs