TMC First List Lok Sabha Election 2024: जादवपुर सीट पर मिमी चक्रवती आउट, सायानी घोष की हुई एंट्री

Highlights टीएमसी ने मिमी चक्रवती की जगह सायानी घोष को दिया टिकट मिमी चक्रवती बीते माह पहले ममता बनर्जी को दे चुकी थी इस्तीफा मिमी ने कहा था राजनीति उनके बस की बात नहीं

Tmc First List lok sabha election 2024: बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री मिमी चक्रवती को टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान से बाहर कर दिया है। टीएमसी की टिकट पर सांसद बनी मिमी चक्रवती की जगह पर ममता बनर्जी ने अभिनेत्री से नेता बनी सायानी घोष को टिकट दिया है। इन दोनों में एक खास कनेक्शन यह है कि मिमी चक्रवती और सायानी घोष दोनों राजनीति की पिच पर उतरने से पहले एक्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं।

#WATCH | TMC announces names of 42 candidates for the upcoming Lok Sabha elections 2024; CM Mamata Banerjee leads the parade of candidates in Kolkata.



Former cricketer Yusuf Pathan and party leader Mahua Moitra are among the candidates of the party. pic.twitter.com/9pS9QdAwE3