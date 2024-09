Tirupati Laddu Row: ‘कैसे बनता है तिरुपति का लड्डू’, हर्ष गोयनका ने शेयर किया प्रसाद को तैयार करने का पूरा वीडियो

Highlights वीडियो के समय, मंदिरों के लिए प्रतिदिन लगभग 300,000 लड्डू तैयार किए जाते थे तैयार होने के बाद, लड्डू तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की परीक्षण प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच से गुजरते हैं सोशल मीडिया यूजर्स ने गोयनका की पोस्ट पर टिप्पणी की और कथित मिलावट पर सवाल उठाए

Tirupati Laddu Row: तिरुपति लड्डू विवाद के बीच, आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने नेशनल जियोग्राफिक का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि इस पवित्र मंदिर में प्रसाद कैसे बनाया जाता है। वीडियो शेयर करते हुए, गोयनका ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जानिए #तिरुपति लड्डू कैसे बनाया जाता है…”

नेशनल जियोग्राफ़िक वीडियो में बताया गया है कि प्रत्येक लड्डू को हाथ से गोल आकार में रोल किया जाता है और इसे "बेसन, चीनी और घी" का उपयोग करके तैयार किया जाता है। वीडियो में आगे कहा गया है, "इसमें इलायची जैसे मसाले, काजू और किशमिश जैसे सूखे मेवे डाले जाते हैं।"

वीडियो में, नेशनल जियोग्राफ़िक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लड्डू नैवेद्यम का एक अभिन्न अंग है, या भगवान को अर्पित किया जाने वाला दैनिक भोजन है। उन्होंने कहा, "एक समय था जब लड्डू गर्भगृह के "पोटू" या रसोई के अंदर तैयार किए जाते थे।" हालांकि, वीडियो में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि तैयारी के काम के लिए अब मुख्य गर्भगृह के अंदर एक नई यांत्रिक रसोई स्थापित की गई है।

वीडियो के समय, मंदिरों के लिए प्रतिदिन लगभग 300,000 लड्डू तैयार किए जाते थे। तैयार होने के बाद, लड्डू तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की परीक्षण प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता जांच से गुजरते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने गोयनका की पोस्ट पर टिप्पणी की और कथित मिलावट पर सवाल उठाए। यूजर ने पूछा, “इतनी कड़ी जाँच के बावजूद मिलावट कैसे हुई।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “हम अभी भी इसे पवित्र और सुपर हाइजीनिक कैसे कह सकते हैं, जब आधे ढके हुए लोग बिना सिर ढके या एप्रन के इसे बना रहे हैं? रेसिपी में भी बदलाव करने होंगे जैसे कि कम चीनी, मिसरी क्रिस्टल को हटाना और तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य के अनुरूप छोटे आकार में बनाना।”

एक यूजर ने बताया, "लड्डू बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की जाती है। मिलावट सामग्री बनाने वाले ही करते हैं और यह आज हम जो भी खाना खाते हैं, उसके साथ हो रहा है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।"

