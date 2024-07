Kanwar Yatra 2024: मार्ग पर कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी, चेक करें पूरी डिटेल

Highlights कांवड़ यात्रा 22 जुलाई को शुरू होगी और 2 अगस्त को समाप्त होगी। शांति एवं कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। कांवड़ यात्रियों को भाला, त्रिशूल या कोई भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

Kanwar Yatra 2024: कांवड़ यात्रा 22 जुलाई को शुरू होगी और 2 अगस्त को समाप्त होगी। सावन के महीने के दौरान जो आने वाले सोमवार से शुरू होता है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लोग गंगा नदी से जल लेने और लाने के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार तक पैदल जाते हैं।

इसे वापस शिव मंदिरों में चढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र के कांवड़ यात्रा तीर्थयात्रियों को पहचान पत्र जारी करने को कहा है। यह अनुरोध सावन के पवित्र महीने के दौरान आगामी यात्रा की तैयारी के लिए किया गया था, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कांवड़ यात्रा से पहले वार्षिक तीर्थयात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।

उत्तराखंड के डीजीपी ने भरोसा जताया कि यात्रा सफलतापूर्वक संचालित होगी। डीजीपी कुमार ने कहा, "सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से कांवड़ मेला उत्तराखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस साल तारीखें तय हो गई हैं, यह 22 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा।"

प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रबंधन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "इस संबंध में हमने 1 जुलाई को 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की एक अंतरराज्यीय बैठक की थी। इसमें केंद्रीय एजेंसियों और सीएपीएफ के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है।।। इस बार, हम कोशिश करेंगे निगरानी उद्देश्यों, भीड़ प्रबंधन और यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग करना।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछले दिनों हमारी सेनाओं द्वारा सफलतापूर्वक कांवड़ मेला आयोजित करने का अनुभव, अन्य राज्यों से हमें जो सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उससे हमें विश्वास है कि हम इस यात्रा को अच्छे से पूरा करेंगे।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कांवड़ यात्रा 2024 को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह धनराशि कांवड़ यात्रा 2024 की विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु विभागों की मांग के सापेक्ष स्वीकृत कर जिलाधिकारी हरिद्वार को उपलब्ध करायी गयी है।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले हुई समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के संचालन के निर्देश दिये थे। धामी ने यह भी निर्देश दिया था कि पिछले वर्ष की कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों की संख्या और व्यवस्थाओं को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले शिव भक्तों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया है। कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है, जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री और बिहार के भागलपुर में अजगैबीनाथ, सुल्तानगंज के हिंदू तीर्थ स्थानों पर आयोजित की जाती है। यह 'श्रावण' महीने में आयोजित किया जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

कांवड़ यात्रियों को भाला, त्रिशूल या कोई भी हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि निर्धारित कानूनी सीमा के भीतर होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 जुलाई (सोमवार) से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से पूरे रूट को पांच जोन में बांटा गया है।

सीएम ने अधिकारियों को कांवड़ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सफल तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने पर रणनीति बनाने के लिए मेरठ में पश्चिमी यूपी और चार अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर और कांवड़ शिविर स्थापित किए जाएंगे, जो तीर्थयात्रियों के लिए आराम, भोजन और आवास की सुविधाएं प्रदान करेंगे। महिलाओं के लिए अलग से शिविर की व्यवस्था की जायेगी। स्वास्थ्य शिविरों में विष रोधी इंजेक्शन भी उपलब्ध रहेंगे।

