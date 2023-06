'तुरंत इस घटिया मानसिकता के आदमी को गिरफ्तार किया जाए', पीएम मोदी की विवादास्पद फोटो को शेयर करने वाले पत्रकार पर भड़कीं साध्वी प्राची

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने ट्विटर पर एक पत्रकार की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल, पत्रकार रवि नायर ने पीएम मोदी की कुछ विवादास्पद फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसका स्क्रीन शॉट लेकर साध्वी प्राची ने उसे ट्वीट कर पत्रकार पर भड़क उठीं और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए लिखा, 'तत्काल प्रभाव से इस घटिया मानसिकता के आदमी को गिरफ्तार किया जाए।'

इसके बाद पत्रकार ने साध्वी के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी और फोटो को गलत साबित करने की चुतौती देते हुए लिखा, "प्राची (मैं आपका असली नाम नहीं जानता), सबूत देने की जिम्मेदारी आपकी है कि ये सभी तस्वीरें नकली और फोटोशॉप्ड हैं। यदि आप इसे साबित कर देंगे तो मैं अपना ट्वीट हटा दूंगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा।' यह एक खुली चुनौती है। यह स्वीकार करें।"

Hey Prachi ( I don't your real name), the onus is on you to provide evidence that all these photographs are fake and photoshopped.

If you prove it, I'll delete my tweet and apologise for my mistake.



This is an open challenge. Please accept it https://t.co/E2AtN2mzAK