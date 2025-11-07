'अब लालटेन का समय नहीं है': भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद पर बोला हमला
By रुस्तम राणा | Updated: November 7, 2025 19:30 IST2025-11-07T19:30:32+5:302025-11-07T19:30:32+5:30
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह लालटेन का समय नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व और पीएम मोदी के विज़न के तहत, बिहार एलईडी लाइटिंग में सुशासन की मज़बूत नींव बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है....,"
पश्चिम चंपारण: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत बिहार ने सुशासन की मज़बूत नींव बनाने में काफी तरक्की की है।
सीएम योगी ने यहां एक रैली में कहा, "आज का दिन बहुत शुभ है। भारत के राष्ट्रगीत, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं... आपने बिहार में जंगल राज देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 से पहले बिहार में जंगल राज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अराजकता देखी है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपनी आज की पीढ़ी को इसके बारे में बताएं। यह लालटेन का समय नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व और पीएम मोदी के विज़न के तहत, बिहार एलईडी लाइटिंग में सुशासन की मज़बूत नींव बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है....,"
आज सुबह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के औरंगाबाद में चुनाव का बिगुल बजाते हुए, विपक्ष के 'आपसी झगड़ों से भरे' महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने सहयोगी RJD के मैनिफेस्टो पर "भरोसा नहीं है", जिसे उन्होंने "झूठ का पुलिंदा" बताया।
औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस को भी उनके (RJD) वादों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस तो आरजेडी के मैनिफेस्टो के बारे में बात भी नहीं करती। बिहार ने भी RJD के झूठ के पुलिंदे को खारिज कर दिया है।"
अब लालटेन का समय नहीं है... pic.twitter.com/QW1lb1pslK— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 7, 2025
महागठबंधन में कथित दरार को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, कांग्रेस समेत गठबंधन के सभी पार्टनर ने ऐसे दावों से इनकार किया है, लेकिन PM मोदी ने पहले दावा किया था कि RJD ने चुनाव की तैयारियों के दौरान बातचीत के दौर में कांग्रेस के विरोध के बावजूद "ज़बरदस्ती" मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस से छीन लिया था।
PM मोदी ने कहा, "बिहार के वोटर नरेंद्र-नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं और हमारे मज़बूत इरादों का समर्थन करते हैं। यह पहले चरण के चुनावों से कन्फर्म हो गया है, 'फिर एक बार, NDA सरकार... बिहार में फिर से सुशासन सरकार।"
उन्होंने कहा, "बिहार BJP-NDA पर भरोसा करता है, क्योंकि NDA ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। बिहार को विश्वास है कि NDA यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य का विकास हो। इसीलिए बिहार NDA के संकल्प पत्र पर विश्वास करता है।"
6 नवंबर को 18 जिलों में फैली 121 सीटों पर वोटिंग हुई और 64.5 प्रतिशत वोटिंग हुई। विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।