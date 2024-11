'यह भाजपा के आंतरिक गैंगवार का हिस्सा हो सकता है', तावड़े के कथित 'कैश फॉर वोट' मामले में उद्धव ठाकरे को संदेह

Highlights ठाकरे ने कहा कि तावड़े से जुड़ा वोट के बदले नोट का मामला बीजेपी के 'आंतरिक गैंगवार' का नतीजा हो सकता है पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए भाजपा नेता विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है

मुंबई: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि भाजपा नेता विनोद तावड़े से जुड़ा वोट के बदले नोट का मामला भगवा पार्टी के 'आंतरिक गैंगवार' का नतीजा हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा, "सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा, महाराष्ट्र खुद ही कार्रवाई करेगा...यह उनके बीच गैंगवार के कारण हो सकता है। यह संभव है कि भाजपा के भीतर से ही किसी ने इसकी सूचना दी हो।"

आरोप तब सामने आए जब मंगलवार को बीवीए कार्यकर्ताओं ने पालघर जिले के नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विरार के विवांता होटल के बाहर हंगामा किया और दावा किया कि भाजपा 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांट रही है। यह घटना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान हुई।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बीवीए कार्यकर्ता तावड़े से शत्रुतापूर्ण स्थिति में नकदी लेकर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH | On Bahujan Vikas Aghadi accusing BJP of distributing money ahead of Nov 20 Maharashtra polls, Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray says, "Based on the evidence, action should be taken. Otherwise, Maharashtra will take action on its own..." pic.twitter.com/P9JCLagWVV

आरोप तब सामने आए जब मंगलवार को बीवीए कार्यकर्ताओं ने पालघर जिले के नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विरार के विवांता होटल के बाहर हंगामा किया और दावा किया कि भाजपा 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांट रही है। यह घटना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रोटोकॉल पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान हुई।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें बीवीए कार्यकर्ता तावड़े से शत्रुतापूर्ण स्थिति में नकदी लेकर भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ भाजपा नेताओं ने तावड़े के बारे में जानकारी बीवीए के हितेंद्र ठाकुर को दी है।

उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "भाजपा का खेल पागलपन भरा है! जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वह ठकुरानी ने कर दिया!..."

आरोपों को खारिज करते हुए तावड़े ने कहा, "मैं वहां आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीनों को कैसे सील किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आपत्ति कैसे उठाई जानी चाहिए, यह समझाने गया था। बीवीए के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज ने बैठक के उद्देश्य को गलत समझा और मान लिया कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करनी चाहिए। मैं 40 साल से भाजपा में हूं और मैं निष्पक्ष जांच के पक्ष में हूं।"

#WATCH | BJP National General Secretary Vinod Tawde says, "...a meeting of MLAs of Nalasopara was underway. The Model Code of Conduct for the day of voting, how will voting machines be sealed and how to go about if an objection has to be made...I went there to tell them about it.… https://t.co/kOupjvw0wEpic.twitter.com/3JFRdecQp1