मध्य प्रदेश में एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को लगाई कोरोना की वैक्सीन, पूछने पर बोला दोषी- "इसमें मेरी क्या गलती है?"

Highlights मध्य प्रदेश में एक ही सिरिंज से लगा दिया 30 बच्चों को टीका नर्सिंग के तीसरे साल का विद्यार्थी है दोषी दोषी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना टीकाकरण के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां के जैन पब्लिक स्कूल में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था। टीकाकरण के दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी ने एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी। जैसे ही इस घटना की खबर फैली हड़कंप मच गया। आनन-फानन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोषी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में कोरोना टीकाकरण का कार्य कैम्प लगाकर किया जा रहा था। इसमें निजी कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों की भी ड्यूटी लगा दी गई। जिस नर्सिंग के छात्र ने एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को टीका लगाया उसका नाम जितेंद्र अहिरवार है। जितेंद्र नर्सिंग के तीसरे साल का विद्यार्थी है। जितेंद्र ने टीका लगाना शुरू किया और धड़ाधड़ एक ही सिरिंज से सभी बच्चों को टीका लगाता गया। अचानक एक अभिभावक की नजर जब इस घटना पर पड़ी तो उन्होने टोका। इसके बाद स्कूल में हंगामा मच गया।

इसके बाद पूछताछ में जितेंद्र ने जो कारण कारण बताया उसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जितेंद्र ने कहा, “मुझे एक ही सिरिंज दी गई थी इसलिए सभी बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीन लगा दी। मैंने पूछा था कि क्या एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना है तो मुझसे हां कहा गया। इसमें मेरी क्या गलती है?”

Shocking violation of “One needle, one syringe, only one time” protocol in #COVID19#vaccination, in Sagar a vaccinator vaccinated 30 school children with a single syringe at Jain Public Higher Secondary School @ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/d6xekYQSfX