'हिन्दू खतरे में है' का चुनाव के दौरान करते हैं वे इस्तेमाल, फारूख अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना

Highlights नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की मांग अखनूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा यहां चुनाव महत्वपूर्ण है केंद्र से पूछा- यहां 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था, वे कहां हैं?

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अखनूर में शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कई मुद्दों को उठाया। अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है। उनको मानने वाले इंसान भ्रष्ट होते हैं, कोई मजहब नहीं। यहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनाव के दौरान 'हिंदू खतरे में हैं' का खूब इस्तेमाल करेंगे... लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके झांसे में न आएं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, हमने कभी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे, लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हम इसके लिए खुश हैं, पाकिस्तान में लोग सशक्त नहीं हैं।

यहां फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें यहां 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था, वे कहां हैं? उन्होंने कहा, हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे बच्चे सभी बेरोजगार हैं। यह एक राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता है, आप उसे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। अब्दुल्ला ने यहां चुनाव की मांग करते हुए इसे अहम बताया। उनका आशय था कि राज्य में चुनाव कराकर ही राज्य की परिस्थिति को बदला जा सकता है।

J&K | We were promised 50,000 jobs here, where are they? Our doctors, nurses, paramedical staff, and our children are all unemployed. This cannot be done by a Governor, you cannot hold him accountable. Elections are important: National Conference President Farooq Abdullah pic.twitter.com/ojDJx17pjh