पोस्ट ऑफिस की ये 6 सेविंग स्कीम हर महिला के लिए जरूरी, चेक करें एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट

Post Office Schemes: इंडिया पोस्ट, जो देश के सबसे बड़े स्मॉल-सेविंग्स नेटवर्क में से एक को मैनेज करता है, उन महिलाओं के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है जो अस्थिर मार्केट कंडीशन के बीच सुरक्षित रिटर्न ढूंढ रही हैं। चूंकि पोस्ट ऑफिस स्कीम पर इंटरेस्ट रेट 7% से 8.2% के बीच आते हैं, और कई टैक्स-एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 80C के तहत आते हैं, इसलिए इन सेविंग्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लॉन्ग-टर्म प्लानिंग के लिए तेज़ी से किया जा रहा है। यहां महिलाओं के लिए कुछ बेहतरीन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम दी गई हैं।

1. महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (MSSC)

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट एक खास वन-टाइम स्कीम थी जो खास तौर पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए शुरू की गई थी। इसमें हर तिमाही कंपाउंड होने वाला 7.5% सालाना का गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलता था, और यह उन महिलाओं के बीच एक पॉपुलर चॉइस है जो शॉर्ट-टर्म लेकिन ज़्यादा यील्ड वाले इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं। सिर्फ़ दो साल के समय के साथ, MSSC ने महिलाओं को ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट या शॉर्ट-टर्म सेविंग्स प्लान की तुलना में अपना पैसा तेज़ी से बढ़ाने में मदद की। लेकिन, यह स्कीम सिर्फ़ कुछ समय के लिए खुली थी और 31 मार्च, 2025 तक इन्वेस्टमेंट ले सकती थी। जिन महिलाओं ने डेडलाइन से पहले इन्वेस्ट किया, उन्हें मैच्योरिटी तक रिटर्न मिलता रहेगा।

2. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना भारत में लड़कियों के लिए सबसे पसंदीदा सरकारी सेविंग स्कीम में से एक है। इसे माता-पिता को अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी की ज़रूरतों के लिए लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल फंड बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह स्कीम माता-पिता या गार्जियन को 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए अकाउंट खोलने की इजाज़त देती है। 2025 में, SSY अकाउंट पर हर साल 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और यह इंडिया पोस्ट की सभी स्कीम में सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता है, जिससे समय के साथ रकम काफी बढ़ जाती है। SSY अलग-अलग इनकम ग्रुप के परिवारों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि हर फाइनेंशियल साल में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये जमा करने की ज़रूरत होती है।

3. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद सेविंग प्लान है जो रेगुलर इनकम चाहती हैं। यह खास तौर पर होममेकर, विधवाओं या रिटायर्ड महिलाओं के लिए सही है जो मंथली रिटर्न के ज़रिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं। इस स्कीम में एक बार डिपॉज़िट करना होता है और हर महीने एक फिक्स्ड पेमेंट मिलता है। 7.4% सालाना इंटरेस्ट रेट के साथ, POMIS पांच साल के लिए एक तय और गारंटीड इनकम देता है।

4. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंडिया पोस्ट की सबसे भरोसेमंद लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम में से एक है। यह अपनी स्टेबिलिटी और टैक्स-फ्री रिटर्न के लिए जाना जाता है; PPF को वे महिलाएं बहुत ज़्यादा चुनती हैं जो एक सुरक्षित और स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लान चाहती हैं। यह अकाउंट 15 साल के ज़रूरी समय के साथ आता है, जिसे पांच साल के ब्लॉक में और बढ़ाया जा सकता है। PPF पर अभी 7.1% सालाना ब्याज दर मिल रही है, जो सालाना कंपाउंड होती है। PPF का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें एग्ज़ेम्प्ट-एग्ज़ेम्प्ट-एग्ज़ेम्प्ट (EEE) कैटेगरी के तहत पूरी टैक्स छूट मिलती है।

5. सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम (SCSS) खास तौर पर 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीज़न के लिए बनाई गई है। यह इंडिया पोस्ट के तहत सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली स्कीम में से एक है और बुज़ुर्ग महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर है। SCSS अभी 8.2% सालाना का अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है और इसका पेमेंट हर तीन महीने में होता है। 55-60 साल की महिलाएं जिन्होंने वॉलंटरी या कम्पलसरी रिटायरमेंट का ऑप्शन चुना है, वे भी कुछ खास शर्तों के तहत SCSS अकाउंट खोल सकती हैं।

6. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) एक आसान, फिक्स्ड-इनकम सेविंग्स स्कीम है जो कामकाजी महिलाओं, छोटे बिज़नेस मालिकों और पहली बार इन्वेस्ट करने वालों के लिए आइडियल है। यह गारंटीड रिटर्न देती है और पांच साल के समय के कारण यह एक पसंदीदा मीडियम-टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। NSC अभी 7.7% सालाना ब्याज दर देता है, जो सालाना कंपाउंड होता है लेकिन मैच्योरिटी पर दिया जाता है। NSC का एक और फ़ायदा सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट है, जहाँ हर फ़ाइनेंशियल साल में 1.5 लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन मिलता है।

Web Title: These 6 post office savings schemes are essential for every woman check eligibility and interest rates