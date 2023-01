Bharat Jodo Yatra: कश्मीर जोन पुलिस ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा- सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई

Highlights कश्मीर जोन पुलिस ने कहा, सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई. हम फुलप्रूफ सुरक्षा मुहैया कराएंगे पुलिस ने कहा- यात्रा को बंद करने का कोई निर्णय लेने से पहले हमसे परामर्श नहीं किया गया कांग्रेस ने पुलिस की लापरवाही के चलते सुरक्षा में चूक होने का लगाया आरोप

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं हुई है। कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कश्मीर जोन पुलिस ने यह दावा किया। इस संबंध में कश्मीर जोन पुलिस ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की।

कश्मीर पुलिस ने कहा, यात्रा के मार्ग की ओर केवल आयोजकों द्वारा पहचाने गए अधिकृत व्यक्तियों और तलाशी लेने वाली भीड़ को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों और प्रबंधकों ने बनिहाल से यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की बड़ी भीड़ के बारे में सूचित नहीं किया, जो शुरुआती बिंदु के पास ही उमड़ पड़ा था।

सुरक्षा को लेकर पुलिस के बयान कहा गया कि सीएपीएफ की 15 कंपनियों और जेकेपी की 10 कंपनियों सहित आरओपी और क्यूआरटी, रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट और एसएफ को हाई-रिज और अन्य तैनाती के लिए तैनात किया गया था।

कश्मीर पुलिस ने कहा कि आयोजकों द्वारा 1 किमी की यात्रा करने के बाद यात्रा को बंद करने का कोई निर्णय लेने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से परामर्श नहीं किया गया था। शेष यात्रा शांतिपूर्वक जारी रही। सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई। हम फुलप्रूफ सुरक्षा मुहैया कराएंगे।

