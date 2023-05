मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री की 'द केरल स्टोरी', सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर की घोषणा, देखें

By मनाली रस्तोगी | Published: May 6, 2023 11:59 AM

फिल्म 'द केरल स्टोरी' 5 मई को देश भर में रिलीज हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है।

(फोटो क्रेडिट- ANI)