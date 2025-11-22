पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का होगा शिलान्यास, टीएमसी विधायक ने किया ऐलान | VIDEO

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि यह कार्यक्रम बेलडांगा में होगा, और दावा किया कि इसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। उन्होंने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा, “इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे।”

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक ने पश्चिम बंगाल में यह ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में “बाबरी मस्जिद” की नींव रखी जाएगी। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि यह कार्यक्रम बेलडांगा में होगा, और दावा किया कि इसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। उन्होंने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा, “इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे।”

भाजपा ने इसे ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ कहा। पश्चिम बंगाल बीजेपी की सेक्रेटरी प्रियंका टिबरेवाल ने इस घोषणा की आलोचना करते हुए इसे “तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं” बताया। 

उन्होंने आरोप लगाया, “TMC का सेक्युलरिज़्म धर्म-विशेष है। जब वे कहते हैं कि वे बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, तो मैं जानना चाहती हूं कि वे उस बाबरी मस्जिद में किसे बुलाएंगे? वे रोहिंग्या जो अब SIR से डरकर बॉर्डर वाले इलाकों में भाग रहे हैं? बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जहां से बाबर आया था? यह तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है।”

बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा, “कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन यह सही जगह पर होनी चाहिए। हमें किसी के अपने धर्म को मानने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग मस्जिद को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे मुस्लिम धर्म का अपमान कर रहे हैं।” “अगर सभी भारतीय मुसलमान मिलकर मस्जिद बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।”

कांग्रेस ने इस विवाद से खुद को अलग किया

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कबीर की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी शासन के मुद्दों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “हम बहुत साफ़ हैं। हम रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं, किसानों, मज़दूरों, बराबरी और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की बात करती है, और ये चुनाव के लिए क्राइटेरिया होने चाहिए।” 

यह पहली बार नहीं है जब कबीर ने ऐसा बयान दिया है। 2024 में, उन्होंने राज्य में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने के विचार के बारे में भी सबके सामने बात की थी। 6 दिसंबर की बरसी से पहले तनाव बढ़ने पर राजनीतिक पार्टियों ने संयम बरतने की अपील की है।

