'कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने खेल के प्रति पिछली सरकार के रवैये को दिखाया', खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली: कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलीटों को संबोधित करते हुए कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने खेल के प्रति पिछली सरकार के रवैये को दिखाया। उन्होंने कहा, जिन खेलों से भारत की छवि में सुधार होता उन्हें घोटालेबाज बना दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से एथलीटों को संबोधित किया। इस मौके पर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने युवा एथलीटों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स युवाओं में टीम भावना को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका बन गया है।



पीएम मोदी ने कहा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन बेहद खास है। ये देश के युवाओं में टीम स्पिरिट को बढ़ाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है।

The Commonwealth Games scam showed the attitude of the previous govt towards Sports. Games which would have enhanced India's image were made scam-ridden: PM Modi addresses athletes of Khelo India University Games being held in Uttar Pradesh pic.twitter.com/SDQ85kSD32