बिहार सरकार ने किया प्रशासनिक तंत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव, 15 आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी
By एस पी सिन्हा | Updated: December 30, 2025 15:44 IST2025-12-30T15:44:07+5:302025-12-30T15:44:15+5:30
सामूहिक दुष्कर्म मामले में बरी हो चुके और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे संजीव हंस को राजस्व एवं पर्षद विभाग का अपर सदस्य बनाया गया है। उनकी नई तैनाती को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
पटना: बिहार में प्रशासनिक तंत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव के तहत 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा 1997 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पोस्टिंग को लेकर है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में बरी हो चुके और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे संजीव हंस को राजस्व एवं पर्षद विभाग का अपर सदस्य बनाया गया है। उनकी नई तैनाती को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना के अनुसार, विजयलक्ष्मी एन. (आईएएस, 1995) को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग से स्थानांतरित कर अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सचिव, बिहार राज्य योजना परिषद और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं शीर्षत कपिल अशोक (आईएएस, 2011) को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है।
के. सेंथिल कुमार (आईएएस,1996) को प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राज्य योजना परिषद और आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंकज कुमार (आईएएस, 1997) को प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। नर्मदेश्वर लाल (आईएएस, 1998) को प्रधान सचिव, कृषि विभाग बनाया गया है, साथ ही वे जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। विनय कुमार (आईएएस,1999) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का दायित्व सौंपा गया है।
प्रमंडलीय स्तर पर भी फेरबदल करते हुए प्रेम सिंह मीणा (आईएएस, 2000) को आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल और मनीष कुमार (आईएएस, 2005) को आयुक्त, सारण प्रमंडल (छपरा) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा महेंद्र कुमार (आईएएस, 2011) को खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि आरिफ अहसन (आईएएस, 2017) को निदेशक, खेल, बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निलेश रामचंद्र देवरे (आईएएस, 2011) को विशेष सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया है।
वहीं अमित कुमार पांडेय (आईएएस, 2014) को प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी संदीप कुमार आर.पुडकलकट्टी को अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास पहले से मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, एससी-एसटी कल्याण विभाग और महादलित विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार है।