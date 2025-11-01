'बिहार का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है', महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए उतरे अखिलेश यादव

दरभंगा/ लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया. अखिलेश यादव को आज के दिन बिहार में पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा सीट, मधुबनी जिले की बबुराही विधानसभा सीट और दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा सीट पर आयोजित जनसभा को संबोधित करना था. परन्तु खराब मौसम के चलते पूर्णिया और मधुबनी जिले में उनकी होने वाली चुनावी जनसभा रद्द हो गई. दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा सीट पर हुई जनसभा में ही अखिलेश यादव पहुंच सके. इस जनसभा में अखिलेश यादव ने "अबकी बार बिहार से भाजपा बाहर" का नारा दे दिया. ये भी कहा यह चुनाव बिहार से भाजपा की विदाई का चुनाव है, बिहार की जनता भाजपा का इस बार पलायन करेगी.

दरभंगा में यह बोले अखिलेश :

दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भोला यादव चुनाव मैदान में हैं. इनके लिए बिहार की जनता से वोट मांगने पहुंचे अखिलेश यादव ने बहुत सलीके से मोदी और नीतीश सरकार की नीतियों की बखिया उधेड़ी. यह कहा कि जो भाजपा आज बिहार में बड़े-बड़े वादे कर रही है, उसी भाजपा सरकार की नीतियों के चलते आज महंगाई चरम पर है. सोना महंगा हो गया है, बच्चों की शादी के लिए भी इसे लोग खरीद नहीं पा रहे. बिहार में लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे है क्योंकि सरकार यहां लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है. अब बिहार का भविष्य बनाने के लिए भाजपा का बिहार से पलायन कराना होगा.

अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव को यहां के लोग अपना चुनाव समझने की सलाह ही. उन्होंने कहा बिहार के लोग नया इतिहास लिखे, अपनी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भाजपा को हराए. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और भाजपा नेता लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे है. ये दावा करते हुए सपा मुखिया ने भाजपा को इस्तेमाली पार्टी बता दिया.

उन्होंने भाजपा अपने सहयोगियों का इस्तेमाल कर उन्हें किनारे बैठा देती है. महाराष्ट्र में अभी हाल ही में भाजपा ने यह किया, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा उसे सीएम नहीं बनाया. बिहार में भी भाजपा चुनावी सीएम बनाए हुए है, जो सीएम है वह भी यह जानते हैं कि चुनाव के बाद उनके गले में माला नहीं डाली जाएगी. उन्हें पता है वह सीएम नहीं बनेंगे. इसलिए बिहार के लोग बिहार के अच्छे भविष्य के लिए भाजपा के ए, बी, सी और पीके प्लान में ना फंसे, बल्कि हर हर में एक नौकरी देने का वादा करने वाले तेजस्वी यादव का साथ दें, महागठबंधन के उम्मीदवारों को चुनाव जिताएं.

इन सीटों पर अखिलेश करेंगे प्रचार :

समाजवादी पार्टी में टीम अखिलेश के प्रमुख नेता उदयवीर के अनुसार, पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का बिहार की 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम तय हो चुका है. इस सीटों पर पीडीए (पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यक) आबादी उम्मीदवार की जीत तय करने की स्थिति में हैं. इसके चलते ही पार्टी मुखिया ने इस सीटों पर अपनी निगाह जमाई है. इस सीटों पर अखिलेश यादव पीडीए को एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने की अपील कर रहे हैं.

दरभंगा की जनसभा में अखिलेश यादव ने यहीं किया. यहाँ उन्होंने लोगों से कहा यूपी में पीडीए ने एकजुट होकर अवध में हराया आप मगध में हराओ. अब यही अपील अखिलेश यादव दो नवंबर को समस्तीपुर जिला के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र, सीतामढ़ी जिले के सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र और सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र में सभा करेंगे. इसके बाद वह तीन नवंबर को पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र व महराजगंज विधानसभा क्षेत्र और कैमूर जिलाके भभुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहाँ भी भाजपा को सत्ता से दूर रहने की सलाह लोगों को देंगे.

चार नवंबर को रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र, औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा क्षेत्र व गया जिला के बोधगया विधानसभा क्षेत्र और पांच नवंबर को नवादा जिला के नवादा विधानसभा क्षेत्र, जमुई जिला के जमुई विधानसभा क्षेत्र, बांका जिला के बेलहार विधानसभा क्षेत्र व भागलपुर जिला के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रमुख की जनसभा होगी. इस जनसभा में अखिलेश यादव बिहार के भविष्य को बनाने की अपील लोगों के करेंगे.

