'उस रात मां के साथ.., घरों में दरवाजे नहीं', आदखोर भेड़िए के हमले में घायल बच्ची, परिजन ने सुनाई..

Highlights आदमखोर भेड़िए का कहर यूपी के बहराइच में जारी है अब हमले में घायल हुई 5 वर्षीय बच्ची के परिजन ने सुनाई आपबीती उन्होंने बताया कि बच्ची रात में मां के साथ सोने गई, तब तक..

लखनऊ: प्रदेश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर बराइच में इन दिनों 4 भेड़िए का आतंक जारी है। अभी तक कई लोगों पर हमला कर चुका है और हाल में एक 5 वर्षीय लड़की पर हमला किया। ऐसे में उसके परिवार वालों ने आपबीती बताई और कहा कि वो मंजर काफी खौफनाक था, क्योंकि हमारे घरों में दरवाजे नहीं। इस कारण जानवर को अच्छा खासा समय मिला और उसने हमला कर दिया।

बच्ची के रिश्तेदार वासी अहमद ने कहा, रात के खाने के बाद, वो अपने मां के साथ सोने गई। इस दौरान एक भेड़िया आ गया और उसने हमला कर दिया। जब हमने चिल्लाया तो वह भाग गया, और उन्होंने बताया कि घर में कोई गेट नहीं है।

#WATCH | Uttar Pradesh | A fiver-year-old girl injured as wolf attack incidents continue in UP's Bahraich.



Her relative, Wasi Ahmad says, "...After dinner, she went to sleep, along with my mother. A wolf came at that time and attacked her. When we screamed, it ran away...There… pic.twitter.com/8LR2XVPpjz