VIDEO: बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोंबिवली के कांग्रेस नेता 'मामा' पगारे को सरेआम जबरन पहनाई साड़ी
By रुस्तम राणा | Updated: September 23, 2025 21:33 IST2025-09-23T21:33:25+5:302025-09-23T21:33:25+5:30
लोकसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार सुबह उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि पगारे आमतौर पर डोंबिवली (पूर्व) के मानपाड़ा रोड के पास सुबह बिताते हैं, जिसके बाद जिला भाजपा प्रमुख नंदू परब, मंडल अध्यक्ष करण जाधव और संदीप माली व दत्ता मालेकर सहित पार्टी पदाधिकारियों ने उनसे भिड़ गए।
थाणे: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल साड़ी में दिखाने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट ने डोंबिवली में राजनीतिक ड्रामा खड़ा कर दिया, जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक कांग्रेस नेता को सार्वजनिक रूप से साड़ी पहनाकर पलटवार किया। यह घटना प्रधानमंत्री का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो वायरल होने के बाद हुई, जिसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश उर्फ 'मामा' पगारे ने फेसबुक पर शेयर किया था।
डोंबिवली के एक वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी पगारे ने सोमवार को एक संपादित वीडियो पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था, "माफ़ करना लड़कियों, मैं भी ट्रेंड में रहना चाहता हूँ।"
यह क्लिप एक लोकप्रिय मराठी गीत "मी कशाला अर्शात पहु गा" पर सेट थी, जिसमें मोदी की साड़ी पहने एक छेड़छाड़ की गई तस्वीर दिखाई गई थी। इस पोस्ट पर भाजपा की कल्याण जिला इकाई ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने पगारे पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया।
मुंबई से सटे कल्याण में कांग्रेस नेता मामा पगारे ने पीएम मोदी का साड़ी वाला फोटो वायरल किया तो कल्याण भाजपा ने साड़ी पहनाकर दिया जवाब #Maharashtra#MaharashtraCongress#BjpMaharashtrapic.twitter.com/zMAREXoXJU— Vinod Jagdale (@iamvinodjagdale) September 23, 2025
सफ़ेद कुर्ता-पायजामा और पॉलिश किए हुए काले जूते पहने पगारे उस समय अचंभित रह गए जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती एक नई, 5,000 रुपये की खूबसूरत साड़ी (शालू) पहना दी, जो उन्होंने उसी दिन एक स्थानीय कपड़े की दुकान से खरीदी थी।
"क्या कर रहे हो?" पगारे कथित तौर पर चिल्लाए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी देते हुए, उनका काम जारी रखा। एक पार्टी सदस्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में उनके गाल पर थपथपाया, उसके बाद समूह तितर-बितर हो गया।
भाजपा ने किया कृत्य का बचाव
बाद में प्रेस से बात करते हुए, भाजपा के कल्याण ज़िला अध्यक्ष नंदू परब ने इस कृत्य को उचित ठहराते हुए कहा, "अगर कोई सोशल मीडिया पर हमारे वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो हम उसी तरह जवाब देंगे। आज पगारे को सार्वजनिक रूप से इसका सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया था। इसे एक चेतावनी मानें।"