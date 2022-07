'आप पहले अहमदाबाद का नाम अडानीबाद क्यों नहीं कर लेते?' हैदराबाद का नाम 'भाग्यनगर' लेने पर भड़के तेलंगाना के मंत्री

Highlights 'अहमदाबाद का नाम बदलकर अडानीबाद क्यों नहीं करते':KTR हैदराबाद का नाम बदलने की चर्चाओं को लेकर भड़के तेलंगाना सरकार में मंत्री KTR प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा था

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार और रविवार को भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा और हैदराबाद को 'भाग्यनगर कहा। इस पर अब वार-पलटवार शुरू हो गया है। हैदराबाद को भाग्यनगर कहे जाने के एक दिन बाद तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होने बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के बयान को लेकर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात और अरबपति गौतम अडानी का जिक्र किया।

केटीआर ने अपनी पोस्ट में लिखा 'आप पहले अहमदाबाद का नाम बदलकर अडानीबाद क्यों नहीं करते,वैसे यह जुमला जीवी कौन है।' केटीआर ने हैदराबाद का नाम बदलने के सवाल पर बीजेपी नेता रघुबर दास की टिप्पणियों का पर जवाब देते हुए ये पोस्ट किया। इससे पहले रघुबर दास ने मीडिया से बातचीत में टीआरएस को वंशवाद को लेकर घेरा था।

Why don’t you change Ahmedabad’s name to Adanibad first?



Who is this Jhumla Jeevi by the way? https://t.co/xD8y6mrfUi