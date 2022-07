तेलंगाना सीएम केसीआर ने बादल फटने की घटना पर जताई विदेशी साजिश की आशंका

Highlights सीएम केसीआर बोले- बादल फटने के पीछे एक संदिग्ध "विदेशी हाथ" हो सकता है। बीजेपी ने सीएम की इस बात को बताया सदी का सबसे बड़ा मजाक

हैदराबाद:तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने देश के कुछ हिस्सो में हुईं बादल फटने की घटनाओं पर विदेशी साजिश की आशंका जाहिर की थी। रविवार को सीएम केसीआर ने कहा कि गोदावरी नदी बेसिन सहित देश के कुछ हिस्सों में बादल फटने के पीछे एक संदिग्ध "विदेशी हाथ" हो सकता है। बता दें कि गोदावरी नदी राज्य में उफान पर है।

भद्राद्री-कोठागुडेम जिले के बाढ़ प्रभावित भद्राचलम शहर का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, राव ने बाढ़ के खतरे से स्थायी समाधान के लिए पहाड़ी इलाकों में कॉलोनियों के निर्माण के लिए मंदिर शहर के पुनर्वास पैकेज के रूप में 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

सीएम ने कहा कि बादल फटने का एक नया तरीका आया है। इसके चारों ओर साजिशें हैं। हम नहीं जानते कि यह कहाँ तक सच है। कुछ विदेशी देश जानबूझकर हमारे देश में बादल फट रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने लेह (लद्दाख) में ऐसा किया था। बाद में, उन्होंने उत्तराखंड में ऐसा किया। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि वे गोदावरी बेसिन में भी कर रहे हैं। जो कुछ भी जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है, इस प्रकार की आपदाएं होती हैं। इसलिए, हमें अपने लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता है।"

Telangana CM KCR said, "there may be a conspiracy by other countries behind cloudbursts in some parts of our country, we don't know how much truth there is to it. It was earlier done in Leh, then Uttarakhand & now reports are from near Godavari (in Andhra Pradesh)." pic.twitter.com/dGfHlPYA6T