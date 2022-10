केसीआर ने नए नेशनल पार्टी का किया एलान, TRS का नाम बदलकर बनाया BRS

Highlights पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने नेशनल पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया है। ऐसे में टीआरएस को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का भी बयान सामने आया है।

हैदराबाद: राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की कवायद के साथ बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) किया गया। पार्टी की महत्वपूर्ण आम सभा बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पढ़ा और घोषणा की कि पार्टी की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का संकल्प लिया गया। इस घोषणा के बाद पार्टी मुख्यालय के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।

Hyderabad | TRS president and CM KC Rao speaks at the party's general body meeting in Telangana Bhavan as the party has been renamed 'Bharat Rashtra Samithi' (BRS) pic.twitter.com/eBteol2Cih