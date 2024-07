Telangana BRS vs Congress: 15 बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल, मुख्यमंत्री रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति और राव की तोड़ दी कमर!, देखें लिस्ट

Highlights Telangana BRS vs Congress: 40 सदस्यीय विधानपरिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। Telangana BRS vs Congress: छह बीआरएस विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) भी हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे। Telangana BRS vs Congress: बीआरएस के नौ विधायकों के शामिल होने के साथ कुल विधायकों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है।

Telangana BRS vs Congress: तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक अरेकापुडी गांधी शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही, राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले विपक्षी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर नौ हो गई। सेरिलिंगमपल्ली से विधायक का यहां मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने पार्टी में स्वागत किया। पिछले साल हुए चुनाव में बीआरएस ने कुल 119 विधानसभा सीट में से 39 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। लगभग 6 माह में 15 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए।

बीआरएस के नौ विधायकों के शामिल होने के साथ कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या बढ़कर अब 74 हो गई है। छह बीआरएस विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) भी हाल में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके साथ ही, 40 सदस्यीय विधानपरिषद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।

Web Title: Telangana BRS vs Congress 15 BRS MLAs join Congress Chief Minister A Revanth Reddy broke back Bharat Rashtra Samithi k chandrashekar rao see list