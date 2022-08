पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया

Highlights राजा सिंह के बयान से गरमाई तेलंगाना की सियासत राजा सिंह पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप हैदराबाद के गोशामहल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं टी राजा सिंह

हैदराबाद: तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी. राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में सोमवार रात भाजपा विधायक राजा सिंह द्वारा पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रेनबाजार, मिरचौक पुलिस स्टेशनों में भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए जमकर हंगामा भी किया। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज सुबह उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया।

