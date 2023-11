Telangana Assembly Elections 2023: पूर्व सांसद विवेक वेंकटस्वामी ने दिया इस्तीफा, भाजपा को कांग्रेस ने दिया झटका, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव

Highlights वेंकटस्वामी यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य ने अपने फैसले की जानकारी दी। तहे दिल से स्वागत किया और स्वीकार कर लिया।

Telangana Assembly Elections 2023: तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए पूर्व सांसद जी. विवेक वेंकटस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा देकर यहां कांग्रेस का दामन थाम लिया। वेंकटस्वामी यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए।

VIDEO | Former BJP MP @VivekVenkatswam joins Congress ahead of the upcoming Telangana Assembly elections.#TelanganaElection2023#AssemblyElectionswithPTI#AssemblyElection2023

(Full video available on https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/fZvRu5iCR9