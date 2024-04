Tejashwi Yadav On Mukesh Sahni Bihar: 'मुकेश पर मेहरबान हुए तेजस्वी यादव', गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट छोड़ी

Highlights आरजेडी ने तीन सीट मुकेश सहनी को दी महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी मुकेश बोले, लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं

Tejashwi Yadav On Mukesh Sahni Bihar:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुकेश सहनी पर मेहरबान हो गए हैं। तेजस्वी ने अपने कोटे की तीन सीट मुकेश सहनी को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी भी मौजूद थे। मुकेश पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुकेश सहनी का महागठबंधन में स्वागत करते हैं।

#WATCH | Former Deputy Chief Minister of Bihar and RJD leader Tejashwi Yadav says, "...RJD will be contesting from 26 seats and our party has decided that from our quota we will be giving 3 seats to Mukesh Sahni's party. The three seats- Gopalganj, Jhanjharpur & Motihari..." pic.twitter.com/QWfCLpY8bU — ANI (@ANI) April 5, 2024

उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अति-पिछड़ा समाज के लोगों के लिए काफी संघर्ष किया। जिस प्रकार से भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया है वो भी हमने देखा है। जो लोग कल्पना कर रहे हैं और 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार बिहार की धरती उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। इस बार बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा। बताते चले कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी।

#WATCH | Former Deputy Chief Minister of Bihar and RJD leader Tejashwi Yadav says, "...Those raising slogans of '400 paar' the land of Bihar will teach them a lesson. I have said this earlier as well that Bihar will give a shocking result..." pic.twitter.com/bHuJCpee0A — ANI (@ANI) April 5, 2024

लेकिन, महागठबंधन में मुकेश सहनी के आने के बाद तेजस्वी ने अपने कोटे की तीन सीट मुकेश को दे दी है। अब इन तीन सीट पर मुकेश अपनी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। आरजेडी ने मुकेश को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी है। सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन में मुकेश सहनी को तेजस्वी ने ऐसी 3 सीट दी जहां उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। हालांकि, वह वैशाली सीट देने पर नहीं माने।

तेजस्वी को भरोसा जीत महागठबंधन की होगी

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि महागठबंधन के सभी 40 उम्मीदवार भारी मतों से विजयी बनेंगे। वहीं, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि आज हमलोग महागठबंधन से जुड़े हैं। निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़नी है, हम हमेशा लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं।

