Tejas Light Combat Aircraft: हल्के लड़ाकू विमान तेजस रचेगा इतिहास, पहली बार देश से बाहर सैन्य अभ्यास में हिस्सा, ‘डेजर्ट फ्लैग’ में दिखाएंगे करतब

Highlights एलसीए तेजस भारत के बाहर एक अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। वायुसेना पांच तेजस और दो सी-17 ग्लोबमास्टर-3 विमान के साथ भागीदारी कर रही है। अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक होने का कार्यक्रम है।

Tejas Light Combat Aircraft: भारतीय वायुसेना के पांच तेजस हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान किसी अन्य देश में हो रहे अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेंगे।

The indigenous light combat aircraft ( #LCA ) #Tejas is set to debut in a multi-lateral air exercise in the United Arab Emirates, the #IAF said https://t.co/3vXOfT0Z7H

वायुसेना की एक टुकड़ी ‘डेजर्ट फ्लैग’ अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने 110 कर्मियों के साथ यूएई के अल दाफरा वायुसेना अड्डे पर पहुंची है। वायुसेना पांच तेजस और दो सी-17 ग्लोबमास्टर-3 विमान के साथ भागीदारी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यह पहला मौका है, जब एलसीए तेजस भारत के बाहर एक अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा।’’

अभ्यास ‘डेजर्ट फ्लैग’ एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जिसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक होने का कार्यक्रम है। अधिकारी ने कहा, ‘‘अभ्यास का लक्ष्य विभिन्न वायुसेनाओं की सर्वश्रेष्ठ तरकीबों को सीखना है।’’ तेजस का विनिर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह एक इंजन वाला विमान है।

Five Tejas Light Combat Aircraft (LCA) of the #IndianAirForce will participate in a multilateral exercise in the United Arab Emirates (#UAE) in the first participation of the indigenously developed jets in a military wargame in a foreign country.

