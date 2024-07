Tej Pratap Yadav Video: सावन से पहले शिव भक्ति में लीन लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप, शिवलिंग से लिपटकर रुद्राभिषेक, देखें वीडियो

Highlights Tej Pratap Yadav Video: लालू यादव के बड़े पुत्र हैं। Tej Pratap Yadav Video: राजद से विधायक हैं। Tej Pratap Yadav Video: बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं।

Tej Pratap Yadav Video: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज हमेशा निराला होता है। सोशल साइट एक्स पर तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया है। भगवान भोलेनाथ को पकड़कर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। पंडित उन्हें जलाभिषेक करा रहे हैं। कैप्शन में लिखा है कि महादेव परम सत्य के प्रतीक हैं। महादेव को गले लगाने का अर्थ है स्वयं के सबसे गहरे, सबसे गहन पहलुओं को गले लगाना है। अराजकता के बीच शांति पाना महादेव को पाना है। कभी बासुंरी रूप में दिखते हैं। कई बार अलग-अलग रूप में दिखे हैं।

Mahadev is the symbol of ultimate truth. To embrace Mahadev is to embrace the deepest, most profound aspects of ourselves.

To find peace in the midst of chaos is to find Mahadev.

