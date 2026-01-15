'ऐ वल्गर गाना मत गाओ यहां...': तेज प्रताप यादव ने गाने के बीच में सिंगर को अश्लील भोजपुरी गाना गाने से रोका | VIDEO

January 15, 2026

वायरल क्लिप में, एक महिला भोजपुरी सिंगर स्टेज पर एक जोशीला गाना गा रही होती है, तभी तेज प्रताप यादव अचानक बीच में आ जाते हैं। उन्हें साफ तौर पर हिंदी में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "वल्गर गाना मत गाओ... भजन गाओ!"

पटना: पटना में मकर संक्रांति के एक कार्यक्रम के दौरान जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का एक भोजपुरी सिंगर को टोकते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना यादव द्वारा फसल उत्सव मनाने के लिए आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई।

'वल्गर गाना मत गाओ, भजन गाओ': वीडियो वायरल

सिंगर तुरंत रुक जाती है, और हैरान दिखती है क्योंकि ऑडियंस के बीच से हल्की फुसफुसाहट और तालियों की आवाज़ सुनाई देती है।

फिर से दखल दिया, और कृष्ण भजन गाने को कहा

जैसे ही परफॉर्मेंस फिर से शुरू होती है, यादव दूसरी बार सिंगर को रोकते हैं और कहते हैं: “खाली यादव जी वाला गाना गा रही हो… कृष्ण जी वाला भजन गाओ।” उन्होंने उससे कहा कि वह उन गानों को छोड़कर, जिन्हें वह गलत बोल मानते हैं, भक्ति गीत गाए, खासकर कृष्ण भजन।

मकर संक्रांति मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया

यह कार्यक्रम यादव द्वारा आयोजित मकर संक्रांति समारोह का हिस्सा था और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत शामिल थे। यह घटना जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गई, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स राजनीतिक कार्यक्रमों में सेंसरशिप, कलात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक शिष्टाचार पर बहस कर रहे थे।

तेज प्रताप का आध्यात्मिक झुकाव फिर से चर्चा में

तेज प्रताप यादव का आध्यात्मिकता पर बढ़ता ज़ोर हाल के सालों में उनकी सार्वजनिक छवि का एक व्यापक रूप से चर्चित पहलू रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक असफलताओं के बाद यह बदलाव और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया है, जो अक्सर उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और बयानों में झलकता है।

