तीर्थ पुरोहित महासभा ने हिंदू, मुस्लिम समूहों से भड़काऊ बयान नहीं देने का किया आग्रह, ओवैसी के बयान की निंदा की

By भाषा | Published: May 17, 2022 06:50 AM

‘अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा’ ने कहा है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कथित भड़काऊ बयानों की निंदा की। पाठक के मुताबिक, हिंदू भी ऐसे बयान देने में पीछे नहीं हैं।

तीर्थ पुरोहित महासभा ने हिंदू, मुस्लिम समूहों से भड़काऊ बयान नहीं देने का किया आग्रह, ओवैसी के बयान की निंदा की