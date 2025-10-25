दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की 10–9 से जीत, भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जीता KogniVera इंटरनेशनल पोलो कप 2025
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 20:18 IST2025-10-25T20:17:38+5:302025-10-25T20:18:47+5:30
नई दिल्लीः दिल्ली के प्रतिष्ठित जयपुर पोलो ग्राउंड में शनिवार को हुए KogniVera इंटरनेशनल पोलो कप 2025 में भारत ने अर्जेंटीना को 10–9 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पूरे मैच के दौरान मैदान पर रोमांच, रफ्तार और जोश का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे।
कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, नवीन जिंदल, सांसद (कुरुक्षेत्र) एवं जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन, प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास, लेफ्टिनेंट जनरल वी.एम.बी. कृष्णन (क्वार्टर मास्टर जनरल, भारतीय सेना) तथा कई देशों के राजदूत एवं राजनयिकों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और विशेष बना दिया।
टीम इंडिया के कप्तान सवाई पद्मनाभ सिंह (जयपुर) की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और रणनीति का प्रदर्शन किया। मैच में हर गोल के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ता गया और आख़िरी मिनटों में भारत ने रोमांचक अंदाज़ में जीत हासिल की। भारतीय टीम के कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल ने जीत के बाद कहा, “अर्जेंटीना जैसी मज़बूत टीम को हराना किसी सपने से कम नहीं।
हर खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और दर्शकों के उत्साह ने हमें और प्रेरित किया। आज का दिन भारतीय पोलो के लिए ऐतिहासिक है।” KogniVera IT Solutions के सीईओ और एमडी श्री कमलेश शर्मा ने कहा, “पोलो सिर्फ़ एक खेल नहीं, यह गरिमा, दृढ़ता और वैश्विक मित्रता का प्रतीक है। भारत की जीत हमारे लिए गर्व का क्षण है।
इस आयोजन ने यह साबित किया है कि खेल लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने की ताकत रखता है।” कार्यक्रम का समापन ट्रॉफी वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसमें भारतीय टीम की शानदार जीत और अंतरराष्ट्रीय खेल भावना का जश्न मनाया गया। KogniVera इंटरनेशनल पोलो कप ने एक बार फिर दिखाया कि भारत विश्व पोलो जगत में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।
कंपनी के बारे में (KogniVera IT Solutions):
KogniVera एक वैश्विक तकनीकी परामर्श और सेवा कंपनी है, जो नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से व्यवसायों को सशक्त बनाती है। कंपनी रिटेल, बैंकिंग, हेल्थकेयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है और डेटा सुरक्षा व गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखती है। यह एक ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणित संगठन है।