तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब OTP जरूरी, 6 दिसंबर से 13 ट्रेनों के लिए नियम होगा लागू
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 4, 2025 09:28 IST2025-12-04T09:27:09+5:302025-12-04T09:28:10+5:30
Tatkal ticket booking: इसके अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव आम उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम समय में टिकट बुकिंग सुविधा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था।
Tatkal ticket booking: मध्य रेलवे (सीआर) की चुनिंदा ट्रेन में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराते समय ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली छह दिसंबर से शुरू की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस आरक्षण सुविधा का लाभ केवल वास्तविक यात्रियों को मिले। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नयी प्रणाली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटर, अधिकृत एजेंट और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जाने वाले तत्काल टिकट पर लागू होगी।
यह सुविधा छह दिसंबर से 13 ट्रेन में लागू की जाएगी, जिनमें दुरंतो और वंदे भारत सेवाएं भी शामिल हैं। वहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के लिए यह एक दिन पहले यानी पांच दिसंबर से प्रभावी होगी।
विज्ञप्ति में बताया गया कि पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में यह प्रणाली पहले ही एक दिसंबर से लागू कर दी गई है।