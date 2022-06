Prophet Remarks Row: 'अगर आज पैगंबर जिंदा होते...', हिंसक प्रदर्शनों की तसलीमा नसरीन ने की निंदा

Highlights पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने 16 जून को भारतीय दूतावास का घेराव करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली:बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। तसलीमा नसरीन ने ट्विटर पर इस मुद्दे पर भड़के हिंसक विरोध की निंदा की। बांग्लादेशी लेखक ने ट्वीट करते हुए लिखा, "अगर पैगंबर मुहम्मद आज भी जीवित होते, तो दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पागलपन देखकर चौंक जाते।"

Even if prophet Muhammad was alive today, he would have been shocked to see the madness of the Muslim fanatics around the world.