विजय की पार्टी टीवीके के साथ संभावित गठबंधन?, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने कहा-मैं जवाब नहीं देना चाहता, अधिकार क्षेत्र से बाहर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 20:36 IST2026-01-14T20:35:13+5:302026-01-14T20:36:33+5:30
क्या विजय और भाजपा गठबंधन से राजग मजबूत होगा, तो अन्नामलाई ने कहा, “...कुछ बातें हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।”
चेन्नईः तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने विधानसभा चुनावों से पहले अभिनेता-नेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ संभावित गठबंधन को लेकर बुधवार को चुप्पी साधे रखी और कहा कि उन्हें इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सत्तारूढ़ द्रमुक की हार सुनिश्चित करने के लिए सभी द्रमुक-विरोधी मतों को एकजुट करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्नामलाई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह के दौरान संवाददाताओं से बात कर रहे थे।
जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या विजय और भाजपा गठबंधन से राजग मजबूत होगा, तो अन्नामलाई ने कहा, “...कुछ बातें हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है।” इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह विजय को राजग में शामिल होते देखना चाहते हैं, तो अन्नामलाई ने कहा, “यह व्यक्तिगत भावनाओं का सवाल नहीं है।
द्रमुक को सत्ता से हटाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि सभी द्रमुक-विरोधी वोट एकजुट हों। यही राजनीति है।" भाजपा नेता ने तमिलनाडु के चुनावी परिदृश्य को दुर्लभ "चतुष्कोणीय मुकाबला" के रूप में वर्णित किया, जिसमें द्रमुक नीत गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला राजग, तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके), और नाम तमिलर काची (एनटीके) के प्रमुख सीमान का संगठन शामिल है, जिसकी कुल मतों में आठ से नौ प्रतिशत हिस्सेदारी है। अन्नामलाई ने हाल ही में राजग को मिली सफलताओं पर जोर दिया जिसमें पिछले सप्ताह नए गठबंधन साझेदार को शामिल करना शामिल है।
उन्होंने चेन्नई में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली के साथ अभियान की शुरुआत का भी उल्लेख किया। इस सवाल के जवाब में कि क्या विजय द्रमुक को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा, "उनके भाषणों से तो यही लगता है। उनके 90 प्रतिशत भाषणों में वह द्रमुक पर हमला करते हैं। वह चाहते हैं कि द्रमुक सत्ता से बाहर हो जाए।"