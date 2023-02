एआईसीसी ‘डेलीगेट’ सूची पर कांग्रेस सांसद चिदंबरम ने जताई नाखुशी, ट्वीट कर कहा-जब तक हम ‘खास नामांकन’ से दूरी नहीं बनाते...

Highlights हमेशा उन लोगों को पीछे छोड़ देगी जो वास्तव में योग्य हैं। के. टी. लक्ष्मी कंथन को शामिल करने की वकालत की गई थी। तमिलनाडु से एआईसीसी सदस्यों की सूची में कई पात्र नेताओं के शामिल नहीं होने का जिक्र किया गया था।

नई दिल्लीः कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के ‘डेलीगेट’ की सूची पर नाखुशी जताते हुए कहा कि जब तक पार्टी ‘‘खास नामांकन’’ से दूरी नहीं बनाती, वह हमेशा उन लोगों को पीछे छोड़ देगी जो वास्तव में योग्य हैं।

कार्ति चिदंबरम की यह टिप्पणी उस ट्वीट के जवाब में आई है, जिसमें एआईसीसी डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्य) की सूची में तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख के. टी. लक्ष्मी कंथन को शामिल करने की वकालत की गई थी।

Unless we do away with this ad hoc nominations, we will always leave behind the truly deserving @INCIndiahttps://t.co/Ty0nZsKGuk