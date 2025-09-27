Tamil Nadu Stampede: पीएम मोदी ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

By रुस्तम राणा | Updated: September 27, 2025 22:08 IST2025-09-27T22:08:08+5:302025-09-27T22:08:08+5:30

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सटीवी पर कहा, "तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है।"

Tamil Nadu Stampede: PM Modi condoles deaths during Vijay's rally in Karur | Tamil Nadu Stampede: पीएम मोदी ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

Tamil Nadu Stampede: पीएम मोदी ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया

Tamil Nadu Stampede: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सटीवी पर कहा, "तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"

 

Web Title: Tamil Nadu Stampede: PM Modi condoles deaths during Vijay's rally in Karur

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiTamil Naduनरेंद्र मोदी