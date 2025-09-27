Tamil Nadu Stampede: पीएम मोदी ने करूर में विजय की रैली के दौरान हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया
By रुस्तम राणा | Updated: September 27, 2025 22:08 IST2025-09-27T22:08:08+5:302025-09-27T22:08:08+5:30
Tamil Nadu Stampede: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सटीवी पर कहा, "तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
ஏன்னாடா பன்னிவச்சிருக்கிங்க😭😭😭— Dr. Ashifshafi - Say Yes To Women Safety & AIADMK (@Ashifshafi13) September 27, 2025
இந்த உயிருக்கு எவண்டா பொருப்பு💔
Karur ppl Stay strong😭 pic.twitter.com/d11fOF8AoA