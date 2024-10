Tamil Nadu Rain: तमिलनाडु में आफत की बारिश, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट; कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द

Tamil Nadu Rain: दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में बारिश कहर बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में जल-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई इलाको में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। बीते दिन 15 अक्टूबर को रिहायशी इलाकों और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात जाम हो गया, साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 24 घंटों के लिए अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, साथ ही 17 और 18 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 16 अक्टूबर को तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई सहित तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के कारण है। एक बुलेटिन के अनुसार, 16 अक्टूबर को, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई जिलों में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वानुमान के मद्देनजर, सरकार ने 16 अक्टूबर को स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों के लिए छुट्टी घोषित की, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जिले को कवर किया गया है।

भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपेट के तटीय जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों के लिए अवकाश घोषित किया।

सरकार ने अपने परामर्श में निजी प्रतिष्ठानों से 18 अक्टूबर तक अपने कर्मचारियों के लिए ‘घर से काम’ की सुविधा देने को कहा और लोगों से मौसम संबंधी अपडेट के लिए टीएन अलर्ट ऐप देखने को कहा। चेन्नई निगम ने हेल्पलाइन नंबर 1913 की स्थापना की।

तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी पर, राज्य राहत आयुक्त राजेश लखोनी ने कहा कि चेन्नई के कुछ हिस्सों में 16 सेमी तक बारिश हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति के लिए पूरी तैयारी है और संसाधनों की योजना बनाकर पहले से ही रख दिया गया है। लखोनी ने कहा कि पांच तटीय जिलों में एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) और एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की करीब 26 टीमें तैनात की गई हैं।

जनशक्ति के साथ नावें भी तैनात की गई हैं। हमने चेन्नई में 300 राहत केंद्रों और आस-पास के इलाकों में करीब 931 राहत केंद्रों की पहचान की है। इस बार हम केंद्रीकृत खाना पकाने का काम कर रहे हैं… चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि सभी वृद्धाश्रमों और निराश्रितों के घरों में अगले 10 दिनों के लिए सूखा राशन हो। प्रसव के लिए तैयार 80 गर्भवती महिलाओं को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

चेन्नई में, जहां कल रात से भारी बारिश हो रही है, कई इलाकों में बस सेवाएं प्रभावित हुईं, जबकि दक्षिणी रेलवे ने घोषणा की कि बेसिन ब्रिज और व्यासपदी रेलवे स्टेशनों के बीच जलभराव के कारण चार ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कम से कम आठ घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में यात्री सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नहीं आए।

बारिश और आंधी जारी रहने के कारण शहर और उपनगरों में सड़क उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आई है। मेट्रो रेल सहित स्थानीय ट्रेन परिचालन शाम तक काफी हद तक अप्रभावित रहा।

मदीपक्कम के बाढ़ प्रभावित राम नगर में कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पास के वेलाचेरी पुल पर पार्क कर दीं, जो व्यस्त दक्षिण चेन्नई का एक अहम हिस्सा है, और कुछ लोग कथित तौर पर अपने घरों से दूर होटलों में चले गए। कई जगहों पर जलभराव देखा गया, और ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने कहा कि वह तूफानी नालों में पानी निकाल रहा है।

#WATCH | Chennai: Tamil Nadu Deputy CM Udhayanidhi Stalin says, "We have been taking all kinds of precautions and measures for the past 3 months. So, we are ready for rain. We are expecting the public to support government and be more responsible...We have appointed nodal… pic.twitter.com/ZYJpAePPDm