Tamil Nadu hospital tragedy: 7 की मौत और 20 घायल, देखें भयावह वीडियो

Highlights आग ने तिरुचि रोड पर स्थित अस्पताल की इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तीन पुरुषों सहित पांच पीड़ित अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए थे। मरने वाले में दो महिलाएं शामिल भी शामिल हैं।

Tamil Nadu hospital tragedy: तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार को एक निजी अस्पताल में आग लगने से एक बच्चे सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। टीवी दृश्यों में इमारत से आग और धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मरने वाले में दो महिलाएं शामिल भी शामिल हैं। आग ने तिरुचि रोड पर स्थित अस्पताल की इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तीन पुरुषों सहित पांच पीड़ित अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए थे।

At least 7 dead, 20 injured in #TamilNadu hospital fire; rescue ops on



Know more🔗https://t.co/QBj85ZMJBFpic.twitter.com/SycKXvfTwH — The Times Of India (@timesofindia) December 12, 2024

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला कि दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि 32 लोगों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उनमें से तीन वेंटिलेटर पर हैं। मृतकों की पहचानकी गई है। थेनी जिले के सुरुली (50 साल) और सुब्बुलक्ष्मी (45 साल) पति-पत्नी हैं। 50 वर्षीय मरियम्मल और उनका बेटा मणिमुरुगन 28, राजशेखर 35 और एक बच्ची है। सभी डिंडीगुल जिले से हैं।

STORY | Tamil Nadu: Fire engulfs Dindigul hospital, casualties feared



READ: https://t.co/W6qJE6rwZu



VIDEO:



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/QfbGcGBSi6 — Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2024

7 feared dead after fire broke out at a private hospital in Dindigul district of Tamil Nadu. pic.twitter.com/y3TE7OQGSY— Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) December 12, 2024

JUST IN | Fire and rescue service personnel rescued patients at City Hospital following a fire accident in Dindigul, Tamil Nadu, on Thursday.



📸: Karthikeyan G pic.twitter.com/gs3lBtGK5f— The Hindu (@the_hindu) December 12, 2024

#Dindigul, TN: Fire broke out at a private orthopaedic hospital in Dindigul, Tamil Nadu, claimed 7 lives, including a child and two women and 20 injured.

Rescue operation underway. pic.twitter.com/jAIBR3LAfj— Saba Khan (@ItsKhan_Saba) December 12, 2024

Dindigul, Tamilnadu: A fire broke out in a private hospital in Dindigul city, resulting in the death of seven people. Firefighting and police personnel are engaged in rescue operations. Over a hundred patients are trapped inside the hospital, and efforts to evacuate them are… pic.twitter.com/FvKrBAhbfK — IANS (@ians_india) December 12, 2024

#TamilNadu: A fire broke out at City Private Hospital on the Dindigul-Trichy road, claiming six lives, including a young boy and three women, and leaving over 20 injured.



Today, at around 9 PM, an electrical short circuit reportedly caused a sudden fire in the hospital’s… pic.twitter.com/icwEtiU6wc— South First (@TheSouthfirst) December 12, 2024

Web Title: Tamil Nadu private hospital tragedy 7 dead 20 ghayal in Dindigul hospital fire several feared trapped see video