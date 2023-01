तमिलनाडु: कुर्सी लाने में देरी से तिलमिलाए मंत्री ने डीएमके कार्यकर्ता को मारा पत्थर, वीडियो वायरल

Highlights डीएमके के मंत्री एसएम नसर का कार्यकर्ता पर पत्थर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। तमिलनाडु के दुग्ध और डेयरी मंत्री एसएम नसर ने कुर्सी लाने में देरी होने पर कार्यकर्ता पर पत्थर फेंका। पिछले साल भ्रमक सूचना देने के मामले में सुर्खियों में आए थे मंत्री।

तिरुवल्लूर: तमिलनाडु के दुग्ध और डेयरी विकास मंत्री एस.एम. नसर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री नसर की हरकत देखकर हर कोई हैरान है कि एक साम्मनित पद पर बैठा व्यक्ति खुलेआम ऐसी हरकत कर रहा है। दरअसल, वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है।

वीडियो में मंत्री एस.एम. नसर किसी खुली जगह पर खड़े हैं। इस दौरान अचानक वह जमीन से पत्थर उठाकर अपने कार्यकर्ता की ओर फेंक देते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

#WATCH | Tamil Nadu Minister SM Nasar throws a stone at party workers in Tiruvallur for delaying in bringing chairs for him to sit pic.twitter.com/Q3f52Zjp7F