तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी ने कहा- I.N.D.I.A गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, बीजेपी ने किया पलटवार

Highlights DMK नेता पोनमुडी का दिया गया एक बयान सुर्खियों में कहा- I.N.D.I.A गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध और उसे खत्म करने के लिए बीजेपी ने किया पलटवार, कहा- यह नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बेटे और सरकार में मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बीजेपी डीमएमके नेता के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A पर हमलावर है। अब DMK नेता पोनमुडी का दिया गया एक बयान सुर्खियों में हैं जिसमें वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि I.N.D.I.A गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध और उसे खत्म के लिए हुआ है।

इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रसाद ने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और उनके पुत्र ने भी सनातन धर्म का विरोध किया था। लालू जी की पार्टी के अध्यक्ष ने बिहार में कहा कि जो तिलक लगाते हैं, उन्होंने देश को गुलाम बनाया। लेकिन लालू जी और कांग्रेस पार्टी इसपर चुप हैं।इससे यही साबित होता है कि सनातन विरोध ही तथाकथित घमंडिया गठबंधन का एजेंडा है।"

डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी के भाषण पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, "डीएमके सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने बताया कि INDI गठबंधन का गठन सनातन धर्म से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए किया गया था। वह सही है! उन्होंने ये टिप्पणी उसी सम्मेलन में की, जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और इसके उन्मूलन का आह्वान किया था। यह शर्मनाक है!"

K Ponmudi, the Higher Education Minister in the DMK Government told that the INDI Alliance was formed to fight and eradicate the Sanatan Dharma. He is right!



He made these remarks at the same conference in which Chief Minister MK Stalin's son Udhayanidhi Stalin had equated… pic.twitter.com/JiLX8JtVai