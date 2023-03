उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया, प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले की वीडियो को लेकर बोले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

Highlights सीएम ने कहा- वीडियो को लेकर सीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाईं स्टालिन ने कहा- उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया सीएम ने इसे अपनी सरकार के खिलाफ एक 'राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश' का दावा किया

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को 'उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों' पर 'फर्जी खबर' फैलाने का आरोप लगाया। बिहारी प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमले की वीडियो को लेकर सीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाईं। उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया। आप इस साजिश को समझ सकते हैं अगर आप ध्यान दें कि ऐसा उस दिन किया गया था जब मैंने भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात की थी।

तमिलनाडु के सीएम ने इसे अपनी सरकार के खिलाफ एक 'राजनीतिक रूप से प्रेरित साजिश' का दावा किया, और अफवाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस फर्जी खबर के बाद मैंने पूछताछ की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। डीजीपी ने दी सफाई यहां तक कि बिहार के प्रतिनिधियों ने भी तमिलनाडु का दौरा किया और पूरी संतुष्टि के साथ लौटे।

Few people created fake videos & spread false news. BJP members from north Indian states did this with bad intentions. You can understand the plot if you notice that this was done the day after I spoke about need for a united national-level alliance against the BJP: Tamil Nadu CM pic.twitter.com/T0kBOKnMl1