तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि होंगे नए डिप्टी सीएम, आज लेंगे शपथ; तमिलनाडु कैबिनेट में बड़ा फेरबदल

Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करते हुए अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम घोषित किया है। उदयनिधि स्टालिन रविवार, 29 सितंबर को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

सीएम एमके स्टालिन के बतौर सीएम रहते ही अपने बेटे को डिप्टी सीएम की कुर्सी देने के कारण अब राजनीति गलियारों में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी पार्टियों ने इसे परिवारवाद की राजनीति करार देते हुए स्टालिन पर करारा तंज कसा है।

तमिलनाडु में विपक्ष में रह रही पार्टी बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति का कहना है, ''उदयनिधि स्टालिन में इतनी परिपक्वता नहीं है कि वह न केवल उपमुख्यमंत्री बल्कि मंत्री भी बन सकें.. वह उपमुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं मंत्री जी? शर्म आनी चाहिए तमिलनाडु सरकार को।''

