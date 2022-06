उद्धव ठाकरे के खिलाफ तजिंदर बग्गा ने दर्ज कराई ऑनलाइन शिकायत, उद्धव ठाकरे पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप

Highlights महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा नेता ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उद्धव ठाकरे पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट कल सुबह पॉजिटिव आई थी, हालांकि बाद में बताया गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव थी।

मुंबई: भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अपने समर्थकों से मिलने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी की ओर से बुधवार को जानकारी दी गई थी कि सीएम उद्धव ठाकरे टेस्ट के बाद कोविड -19 से संक्रमित पाए गए हैं। सीएम ने बुधवार को अपने वेबकास्ट के दौरान भी संक्रमित होने की पुष्टि की।

हालांकि, इसके बाद बुधवार रात उद्धव ठाकरे सीएम आवास छोड़कर मातोश्री चले गए। इस दौरान मातोश्री पहुंचने पर वे गाड़ी से बाहर निकलकर अपने समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए।

