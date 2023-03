स्वरा-फहद के रिसेप्शन में पहुंचे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और जया बच्चन, अखिलेश यादव; तस्वीरें-वीडियो आए सामने

Highlights स्वरा भास्कर ने फरवरी 2023 में फहद अहमद के साथ शादी कर ली थी। फहद अहमद समाजवादी पार्टी की युवा शाखा ‘समाजवादी युवजन सभा’ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वरा भास्कर और सपा नेता फहद अहमद के रिसेप्शन में कई बड़े नेता शामिल हुए।

नई दिल्लीः दिल्ली में गुरुवार को अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सपा नेता फहद अहमद के रिसेप्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व शशि थरूर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा सांसद जया बच्चन समेत कई नेता पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के नेता फहद अहमद और अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी से जुड़े समारोह में शामिल हुए।

A week ago he decided not to celebrate Holi because Sisodia is in jail. Now he's enjoying Swara's reception. Feeling sorry for Sisodia and his family 😂😂🤣🤣#sisodiajailed#sisodiaarrested#SwaraBhaskerWedding#Kejriwalpic.twitter.com/A0EwcMp0Nc