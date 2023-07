प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन, दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोककल्याण मार्ग पर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन ड्रोन देखे जाने के बाद पीएम आवास पर लगे सुरक्षाकर्मी हुए चौकन्ने, दिल्ली पुलिस कर रही है पड़ताल प्रधानमंत्री का सरकारी आवास नो-फ्लाई जोन में आता है, दिल्ली पुलिस कर रही है ड्रोन की तलाश

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोककल्याण मार्ग के उपर पर आज सुबह एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार ड्रोन देखे जाने के बाद पीएम आवास में लगे सुरक्षाकर्मी चौकन्ने हो गये और मामले की सूचना फौरन सुरक्षा के आला अधिकारियों को दी गई।

समाचार बेवसाइट एनडीटीवी के अनुसार मामले की जानकारी होने पर दिल्ली पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मामले में पड़ताल शुरू कर दी है।

Information about flying a drone in the no-flying zone above the Prime Minister's residence was received. SPG contacted the police at 5:30 am. Investigation is underway: Delhi Police