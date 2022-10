सुशील मोदी ने कहा, "कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष होगा, वो गांधी परिवार की कठपुतली बनकर रहेगा"

Highlights कांग्रेस में जो भी पार्टी प्रमुख बनेगा वह पूरी तरह से गांधी परिवार का कठपुतली बनकर काम करेगा सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार केवल गांधी परिवार के पास है शशि थरूर द्वारा भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाना उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया का उपहास करते हुए कहा कि इस पार्टी में जो भी पार्टी प्रमुख बनेगा वह पूरी तरह से गांधी परिवार का कठपुतली बनकर काम करेगा।

सुशील मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शनिवार को कहा, "चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई और कोई हो, जो भी कांग्रेस का प्रमुख बनेगा, वह केवल दिखाने के लिए एक चेहरा मात्र होगा क्योंकि कांग्रेस में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार केवल गांधी परिवार के पास रहता है और अध्यक्ष पद पर बैठा आदमी महज कठपुतली होगा।"

New Congress president will be Gandhi family's "puppet", says Sushil Modi



Read @ANI Story | https://t.co/hloaiEne1g#CongressPresidentPolls#Congress#sushilmodi#BJPpic.twitter.com/64qntjNkav